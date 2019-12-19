أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير في البنك الاهلي بعد أخر تعديل

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أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير بالبنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي المصري بخفضها ، ويقدم البنك الأهلي المصري عددًا كبيرًا من الأوعية الادخارية التي تتناسب مع كافة الاحتياجات، وقد أجرى البنك في الأسابيع الماضية تعديلات على فوائد الشهادات الادخارية وحسابات التوفير .

الجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر في نوفمبر الماضي خفض الفائدة على الايداع والاقراض لديه بمقدار 1% وهو قرار استرشادي للبنوك فيما يتعلق بأسعار العائد لديها على الأوعية الادخارية والقروض.

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وفيما يخص أسعار العائد على الودائع لدى البنك الأهلي فقد تم تثبيتها دون تغيير برغم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير.

أسعار العائد على الودائع بالبنك الأهلي المصري:

اسم الوديعة سعر العائد لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم 4.25 % لمدة 15 يوم وأقل من شهر 4.75 % لمدة شهر وأقل من شهرين 6.5 % لمدة شهرين وأقل من 3 شهور 6.5 % لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور 6.75 % لمدة 6 شهور وأقل من سنة 6 % لمدة سنة وأقل من سنتين 6 % لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات 6 % لمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات 6.25 % لمدة 4 سنوات واقل من 5 سنوات 6.5 % لمدة 5 سنوات واقل من 6 سنوات 6.5 % لمدة 6 سنوات واقل من 7 سنوات 6.5 % لمدة 7 سنوات 6.5 %

وفيما يلي أسعار العائد على حسابات التوفير بعد خفضها بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، تماشيًا مع قرار البنك المركزي الأخير الخاص بخفض الفائدة 100 نقطة أساس.

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أسعار العائد على حسابات التوفير بالبنك الأهلي المصري:

سم الوعاء سعر الفائدة بعد الخفض سعر الفائدة قبل الخفض مقدار التخفيض حساب التوفير الشهري يصل الى 7.70 % 8.95% 1.25% حساب التوفير الربع سنوي يصل الى 7.75 % 9.05% 1.30% حساب التوفير النصف سنوي يصل الى 7.85 % 9.20% 1.35% حساب التوفير السنوي يصل الى 8 % 9.50% 1.50% حساب ادخار المعاش 8 % 9.50% 1.50% حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يصل الى 8 % 9.50% 1.50% حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي 7.25 % 8.25% 1.00% حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى 7.30 % 8.50% 1.20% حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى 7.35 % 8.75% 1.40% حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى 7.50 % 9.00% 1.50%

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي

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اسم الوعاء سعر الفائدة شهادات المجموعة “أ” ذات العائد التراكمي 10.75 الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 % الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي- ثلاث سنوات 13.25 % شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات 12% شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات 13% الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير-ثلاث سنوات 12.50 % شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة 13.75 %