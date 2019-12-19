أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير في البنك الاهلي بعد أخر تعديل

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أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير بالبنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي المصري بخفضها ، ويقدم البنك الأهلي المصري عددًا كبيرًا من الأوعية الادخارية التي تتناسب مع كافة الاحتياجات، وقد أجرى البنك في الأسابيع الماضية تعديلات على فوائد الشهادات الادخارية وحسابات التوفير .

الجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر في نوفمبر الماضي خفض الفائدة على الايداع والاقراض لديه بمقدار 1% وهو قرار استرشادي للبنوك فيما يتعلق بأسعار العائد لديها على الأوعية الادخارية والقروض.

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وفيما يخص أسعار العائد على الودائع لدى البنك الأهلي فقد تم تثبيتها دون تغيير برغم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحسابات التوفير.

أسعار العائد على الودائع بالبنك الأهلي المصري:

اسم الوديعةسعر العائد
لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم4.25 %
لمدة 15 يوم وأقل من شهر4.75 %
لمدة شهر وأقل من شهرين6.5 %
لمدة شهرين وأقل من 3 شهور6.5 %
لمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور6.75 %
لمدة 6 شهور وأقل من سنة6 %
لمدة سنة وأقل من سنتين6 %
لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات6 %
لمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات6.25 %
لمدة 4 سنوات واقل من 5 سنوات6.5 %
لمدة 5 سنوات واقل من 6 سنوات6.5 %
لمدة 6 سنوات واقل من 7 سنوات6.5 %
لمدة 7 سنوات6.5 %

وفيما يلي أسعار العائد على حسابات التوفير بعد خفضها بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، تماشيًا مع قرار البنك المركزي الأخير الخاص بخفض الفائدة 100 نقطة أساس.

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أسعار العائد على حسابات التوفير بالبنك الأهلي المصري:

سم الوعاءسعر الفائدة بعد الخفضسعر الفائدة قبل الخفضمقدار التخفيض
حساب التوفير الشهري يصل الى7.70 %8.95%1.25%
حساب التوفير الربع سنوي يصل الى7.75 %9.05%1.30%
حساب التوفير النصف سنوي يصل الى7.85 %9.20%1.35%
حساب التوفير السنوي يصل الى8 %9.50%1.50%
حساب ادخار المعاش8 %9.50%1.50%
حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز  يصل الى8 %9.50%1.50%
حساب توفير المستقبل عائد شهرى يصل الي7.25 %8.25%1.00%
حساب توفير المستقبل عائد ربع سنوى يصل الى7.30 %8.50%1.20%
حساب توفير المستقبل عائد نصف سنوى يصل الى7.35 %8.75%1.40%
حساب توفير المستقبل عائد سنوى يصل الى7.50 %9.00%1.50%

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي

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اسم الوعاءسعر الفائدة
شهادات المجموعة “أ”  ذات العائد التراكمي10.75
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري11 %
الشهادة البلاتينية ذات العائد الربع سنوي- ثلاث سنوات13.25 %
شهادات المجموعة “ب”- لمدة ثلاث سنوات12%
شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات13%
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير-ثلاث سنوات12.50 %
شهادات المجموعة “ب”- لمدة سنة13.75 %
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