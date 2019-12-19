مميزات سوق الفوركس والفرق بينه وبين البورصة

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يحتار الكثير بين الفوركس والبورصة، يريدون معرفة أكبر قدر من المعلومات عن سوق الفوركس، وفي السطور التالية، يقدم موقع “مصر 365″، أبرز الفروق بين تجارة الفوركس والبورصة.

الفوركس هو سوق الصرف الأجنبي أو البورصة العالمية لتجارة العملات، وكلمة فوركس (Forex) هي اختصار لكلمة “تبادل العملات الأجنبية / Foreign Exchange”، وتجارة الفوركس، هي التداولات التي تتم في سوق الفوركس، حيث يتم شراء أو بيع “أزواج العملات” لنظام العملات الأجنبية، أي بينما يقوم المتداول بتبادل عملة بآخرى.

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وهناك 5 اختلافات بين الفوركس والبورصة، كالتالي:

1- الفوركس هو تبادل العملات، في حين أن البورصة في شكلها الحالي تعني سوق الأوراق المالية.

2- تتبع فوركس تبادل البورصات من خلال الوسائط (Over-The-Counter (OTC في حين تتبع البورصة التبادل المباشر (Exchange).

3- سوق الفوركس هو سوق لامركزي، يمكنك البدء في التداول بالعملات عبر الإنترنت من أي مكان، أما سوق البورصة فهو سوق به مراكز معروفة ومحددة مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية.

4- لدى سوق الفوركس بعض البدائل المتاحة للتداول حيث ينصب التركيز على تداول 7 أزواج من العملات، في حين أن هناك الكثير من البدائل المتاحة للتداول في البورصة.

5- ليس هناك ما يسمى انخفاض السوق في فوركس لأن طريقة التداول كما قلنا هي التفاوض على أزواج العملات، فإذا انخفضت قيمة أحد العملات فهذا يعني ارتفاع قيمة عملة أخرى، ولكن سوق الأسهم قد ينهار فجأة كما حدث في الكسار الكبير 1929 وحدث مرة أخرى في الأزمة المالية العالمية 2008.

سوق الفوركس هو سوق لامركزي، وتداول العملات به ليس حكراً على أحد، حيث يمكن لجميع الناس العمل في هذه التجارة، وكل ما تحتاجه هو الكمبيوتر والإنترنت وحساب الأعمال، ويتميز سوق الفوركس بسيولة تزيد عن 3 مليارات دولار يوميًا، وكمتداول، يجب عليك التعامل مع شركة وساطة لبدء العمل في الفوركس، بغض النظر عن المبلغ الذي ستبدأ به.