تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار، تراجعا أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 7 بنوك أخرى، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر العملة الخضراء قرشا واحدا في بنكي كريدي أكريجول، وقناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وحافظ الدولار على سعره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وحافظ على سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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