خدمات تأمين صندوق الأسرة من بنك ناصر.. إليك التفاصيل

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ما بين القروض والتسهيلات المختلفة، يقدم بنك ناصر العديد من المزايا للعملاء، ويهتم بتقديم الخدمات والمساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجا، ومنها خدمات صندوق تأمين الأسرة، والتي يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيلها، وفقا للموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي.

خدمات صندوق تأمين الأسرة من بنك ناصر الاجتماعي

تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار، وتتقدم بشهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي، مع ضرورة تقديم الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

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ويشترط للحصول على الخدمات توفير صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها، وتقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج، وصور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء، بجانب توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على خدمات صندوق تأمين الأسرة

للحصول على خدمات صندوق تأمين الأسرة، يجب أن تتحصل المحكوم لصالحها على الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك.

ويوفر البنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط علي المستفيد الاختيار بين أي طريقة تفضل لصرف الأموال ما بين 94 فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة، أو عن طريق الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة.