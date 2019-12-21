تراجع أسعار الذهب العالمية بسبب الاقتراب من إنهاء الحرب التجارية الأمريكية الصينية

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شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، تراجعا في ظل تحسن الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة للحرب التجارية الحادة بين الولايات المتحدة والصين، جاء ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأونصة، موضحة أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.2% إلى 1481.10 دولار للأونصة.

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وأوضح سيرجي رايفسكي المحلل لدى إس.بي أنجل، أن مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة صدرت في الآونة الأخيرة. سوق الأسهم ما زالت تواصل ارتفاعها والمعنويات تميل أكثر صوب الإقبال على المخاطرة. لذا فالناس مستعدون تماما لشراء بعض الأصول مرتفعة المخاطر وخفض مراكزهم في الذهب.

وأكد أن الأسهم العالمية لامست مستويات قياسية مرتفعة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.

بينما أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري في مطلع يناير، مضيفا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض، فيما قالت وزارة المالية الصينية، إن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام اعتبارا من 26 ديسمبر تشمل ست منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعا فسجل البلاديوم 0.3% إلى 1941.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل أزمة مستمرة في المعروض وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا وهي منتج كبير.

فيما تراجعت الفضة 0.1% إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.