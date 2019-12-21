تراجع أسعار النفط العالمية بعد انحسار الحرب التجارية الأمريكية الصينية

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شهدت أسعار النفط، تراجعا، أمس، بعد تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، حيث حددت سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6%، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4%.

وحسبم ذكرت وكالة رويترز، أغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21%، وبمكاسب نحو 0.6% على مدار الأسبوع، بينما عزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

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وأكد جون كيلدوف، مستشار أجين كابيتال في نيويورك، أن التركيز لا يزال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.

وكانت الصين أعلنت يوم الخميس قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير كانون الثاني.