“إتش سي”: “المركزي” سيخفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

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أعربت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعاتها بخفض البنك المركزي سعر الفائدة مجددًا، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الخميس المقبل.

وأوضحت الشركة، خلال مذكرة بحثية عنها، اليوم، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%.

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وأشارت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، إلى أن انخفاض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب.

وأضافت دوس، أن ذلك التراجع جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة، موضحة أنه مع بداية الشهر الجاري أعلنت الحكومة عزمها مراجعة ربع سنوية لأسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناءا على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.

وأكدت أن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة، متوقعة ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، وذلك نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس، مشيرة إلى إن هذ التراجع سيسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وكانت 5 بنوك استثمار قد توقعت أن يتجه المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الجاري إلى تثبيت أسعار الفائدة، إلى جانب خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، حيث وصل سعر الفائدة الآن مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.