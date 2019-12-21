قرض تمويل الدراسة من بنك CIB.. تعرف على التفاصيل

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يقدم البنك التجاري الدولي، CIB العديد من الخدمات والقروض المختلفة يتسهيلات متنوعة، لتناسب أكبر عدد من العملاء، ومن بينها قرض توفير وتمويل الدراسة والمصروفات الدراسية، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيل القرض في السطور التالية.

قرض تمويل الدراسة من بنك CIB

يقدم البنك التجاري الدولي للعملاء خصومات تصل لـ50%، على المصروفات الإدارية، ,وتصل قيمة القرض 150 ألف جنيه، كما يحصل العميل على سعر عائد مميز، وفترات سداد متنوعة ومرنه، تصل لـ5 سنوات، كما يعطي البنك وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض، ويتم الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة من تقديم المستندات المطلوبة.

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الحصول على القرض

وللحصول على قرض تمويل الدراسة من البنك التجاري الدولي CIB، يمكن زيارة أقرب فرع للبنك وتقديم الطلب.

ويعد البنك التجاري الدولي من أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، يدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار.