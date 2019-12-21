“الإسكان”: بدء تلقي طلبات حجز عدد من المشروعات في المدن الجديدة

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أعلنت وزراة الإسكان، بدء تلقي طلبات الحجز في عدد من المشروعات السكنية المختلفة في المدن الجديدة، بجانب إعلان بدء الحجز قريبًا في مشروعات الأراضي، ويرصد التقرير التالي تفاصيل التقديم لحجز الشقق التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وطريقة التقديم لها، والأسعار الخاصة بكل مشروع على النحو التالي:

ذكرت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة تعاونيات البناء تلقي طلبات الحجز غدًا الأحد 22 ديسمبر، لـ144 شقة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية، موضحة أن تخصيص الوحدات يتم بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز يوم 9 يناير المقبل، وتصل مساحات الشقق 109 و152 مترًا، وتتوافر كراسات الشروط بمقر الهيئة في مدينة نصر، مقابل 200 جنيه.

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وأكدت الوزارة، استمرار في تلقي طلبات الحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، حتى يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر 2019، في 8 محافظات، وجاهزة للتسليم الفوري.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مقابل سداد 150 جنيهًا ثمن الكراسة، ويمكن لأي مواطن التقديم للحصول على وحدة في هذا الطرح، لكن لابد أن يتوافر به بعض الشروط، والتي شملت أن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة، لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو قطعة أرض، كما لا بد أن يكون مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها أو باحد المحافظات المجاورة.

وأعلن صندوق التمويل العقاري، شروطًا في معدل دخل المتقدمين، بحيث يكون الحد الأقصى لدخل العازب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، ويكون الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه، ويصل المقدم 14 ألف جنيه يتم سدادهم عند التقديم بمكتب البريد، بينما يكون القسط الشهري والذي يبدأ بعد استلام الوحدة بين 500 و700 جنيه للشهر الواحد، كما يصل سعر الوحد لـ197 ألف جنيه، وتصل مساحة الشقق لـ90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، فتح باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهرًا، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، ويستمر الحجز حتى بيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل، ويصل سعر الشقة في بورسعيد لـ820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابتًا وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط فيتراوح سعر الشقة الـ120 مترًا بين 800 ألف وحتى 850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا فيتراوح سعرها بين 540 ألفًا وحتى 605 آلاف ومقدم الحجز سيكون 90 ألف جنيه.

وأكدت أن الشقق تتواجد في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد “شرق كلية التربية الرياضية”، بمساحات تصل لـ110 أمتار – 112 – 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين (120 مترًا و105 أمتار)، على أن تكون الشقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، بينما يتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (اضغط هنا)، ويجب أن يكون المُتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، كما يتم تحديد الأسعار وفقًا للمساحات وتمييز الدور سواء كان أرضيًا أو مُتكررًا أو أخيرًا، وطبقا لنوعية الوحدات المطلوبة، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود 10%، وذلك بخلاف 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدة كمبلغ للصيانة.

وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية طرح مرحلة جديدة من أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، طرح مرحلة جديدة ضمن مشروع أراضي بيت الوطن خلال أيام في عدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن عدد قطع الأراضي يتجاوز الـ1000 قطعة وفي حوالي 6 – 7 مدن أبرزهم القاهرة الجديدة وبدر والشروق و6 أكتوبر، لافتًا إلى أن القاهرة الجديدة ستتحوذ على العدد الأكبر من الأراضي المطروحة، نظرًا للإقبال الكبير عليها.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجرى الآن الإعداد للتفاصيل النهائية لطرح أراضي المرحلة السابعة من أراضي بيت الوطن، لافتًا إلى أنه يجري الإعداد أيضًا لطرح شقق وفلل للمصريين العاملين بالخارج في عدد من المدن أهمها العاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال أسابيع الوحدات السكنية (الأرضي والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها من دار مصر والإسكان الاجتماعي وسكن مصر في طرح دائم.

وأعلنت الهيئة، أن الطرح يأتي لإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذي سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر، ويتم سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى، على أن يتم مراعاة قيمة مقدم الحجز وفقًا لنوعيات الإسكان، واستكمال سداد 10 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.​