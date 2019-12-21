وزير المالية: إنجاز 77% من ملفات الطعن الضريبي

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أكد محمد معيط وزير المالية، إنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالي 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%.

وأوضح معيط، في بيان عنه، اليوم، أنه بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الحالات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

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وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن جاري توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادي ومالي بما يسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، ونتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا، مضيفًا أن القانون الجديد سيمتد العمل به لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.

وأكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية، تلقت 24 ألف طلب خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى ديسمبر 2018، وانتهت من 18 ألف منازعة بضريبة مستحقة بقيمة 26.8 مليار جنيه، تم تحصيل 70٪ منها وتقسيط الباقى تيسيرًا على الممولين الجادين.