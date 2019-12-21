“الاستثمار”: اختيار مصر أكبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن اختيار مصر كأكبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث على التوالي، مضيفا أن حجم استثمارات البنك في مصر خلال عام 2019 بلغ أكثر من مليار يورو.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، البنك أكد اهتمامه بالفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية، مضيفا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعًا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الأساسية والطاقة والبنوك.

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وقالت الوزارة، أن القطاع الخاص حصل على نحو 70٪ من إجمالي المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك في مصر في انتقال اقتصاد الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، موضحًا أنه تم الاتفاق مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة دعم البنك للقطاع الخاص واشراكه في مشروعات في قطاعات السيارات والنقل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات البنك في مصر وصلت الي نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.