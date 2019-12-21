الدولار ينخفض أمام الجنيه في أسبوع 11 قرشا.. تعرف على الأسباب

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انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفض سعر الدولار لأقل من 16 جنيهًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، ليصل متوسط سعره بنهاية الأسبوع 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويعرض لكم موقع “مصر 365″، في سطور ماذا حدث للدولار في أسبوع، ليصل لأقل مستوى له منذ 3 سنوات.

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فقد سعر الدولار أمام الجنيه 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي بنهاية الأسبوع 15.98 للشراء، و16.08 للبيع، ليكسر بذلك سعر الدولار حاجز الـ16 جنيها خلال الثلاثة سنوات الماضية.

وقال مسؤول في البنك المركزي، إن هذا التراجع بسبب زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر، مشيرا إلى أن مصر تلقت يوم الاثنين الماضي 490 مليون دولار من هذه الصناديق، كما أن نتيجة تراجع سعر الدولار سببت إنتعاشة حركة العملاء على بيعه في الصرافات.

ويتوقع بعض المحللين أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بالأيام المقبلة، فيما يرى عدد آخر أن عوامل الانخفاض الحالية مؤقته وسيعود الدولار للارتفاع مجددا.