“السيارات المستعملة”: انتعاشة في سوق “الزيرو” بعد انخفاض الأسعار

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أعلن العميد إبراهيم اسماعيل المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة في محافظة القاهرة، أن السوق يعيش حالة من الانتعاش ودوران بعجلة المبيعات، ذلك بعد فترة من الركود التي أصابته في الأشهر الأولى من عام 2019 الجاري، مضيفًا أن الركود الذي أصاب السوق مطلع العام لم يكن سببه كما يشاع انتظار المستهلكين لانخفاض الأسعار أسوة بأسعار السيارات في سوق “الزيرو” الجديد.

وأوضح اسماعيل، في تصريح لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، أن الركود يرجع إلى العزوف عن الشراء لتذبذب الأسعار في السوق، والدليل أن الأشهر الأربعة الأول شهدت توقف شبه كامل في المبيعات ومنذ الشهر الخامس بدأت المبيعات تعود بشكل تدريجي بالرغم من عدم انخفاض الأسعار إلا أنها كانت قد استقرت بشكل ملحوظ.

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وأشار إلى أن السيارات التي تتراوح أسعارها بين 80 إلى 140 ألف جنيه والتي تنتمي إلى شريحة السيارات المتوسطة وخاصة ذات المنشأ الكوري كانت الأكثر إقبالا في 2019، تليها بعد ذلك سيارات “كسر الزيرو”.

وطالب مدير سوق الجمعة، المقبلين على الشراء بضرورة اتباع عدد من الخطوات للحصول على سيارة بسعر جيد وبحالة فنية تتناسب مع سعرها الشرائي، موضحًا أن الخطوة الأولى التي يجب اتباعها وفقًا لمدير السوق هي إجراء فحص فني ظاهري للسيارة، يليه بعد ذلك الكشف على رقم شاسيه المحرك والتأكد من مطابقته بالرقم المثبت في رخصة السيارة، مضيفًا أن الخطوة الثانية التي ينصح مدير سوق السيارات باتباعها لتأمين شراء السيارة هي فحص تسلسل الملكية من المالك الأول وصولًا للبائع الأخير، ثم إبرام عقد ابتدائي بالشراء يذكر فيه يوم وساعة استلام السيارة، وأخيرًا إثبات الملكية بمكتب الشهر العقاري.