“وفا التجاري” يعتزم إصدار شهادة متغيرة العائد

Advertisements

أعلن بنك وفا إيجيبت، أن البنك يعتزم إصدار شهادة متغيرة العائدة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة، إلى جانب نوعًا من الشهادات متغيرة العائد ترتفع أو تنخفض الفائدة حسب سعر الفائدة بالبنك المركزي.

وأضاف “وفا إيجيبت”، في بيان عنه، أن آجال الشهادة يبلغ 3 سنوات بسعر فائدة يتراوح بين 11.5% للعائد الشهري، و12% للعائد ربع سنوي، و13% عائد سنوي فيما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه، مضيفا أنه يعمل على تقديم شهادات بعائد ثابت على آجال 3 سنوات و5 سنوات.

Advertisements

جدير بالذكر أن البنك المركزي، خفض الفائدة 1% على الودائع والشهادات الإدخارية الثلاثية في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الجاري، ليسجل متوسط سعر الفائدة (الكوريدور) ليسجل 12.25% للأيداع و13.25% للإقراض، ويتم تطبيق خفض الفائدة على العملاء الجدد فقط، ويظل العملاء القائمين بالفائدة كما هي حتى انتهاء سداد أخر قسط من القرض.