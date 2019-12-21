انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب، اليوم، مقارنة بأسعاره أمس، بسبب إغلاق البورصات الذهب العالمية، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 660 جنيها اليوم السبت 21-12-2019، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5280 جنيها.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب انخفضت بنهاية تعاملات أمس في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وأعلنت وكالة رويترز، أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأونصة، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.