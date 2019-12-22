الإسكان: سحب واسترداد 18 فدانا في الشروق لعدم جدية التنفيذ

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أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ قرار سحب واسترداد قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة، وسحب واسترداد قطعة أخرى بمساحة 10 أفدنة بنشاط عمراني بالحي الخامس بالمدينة، لعدم ثبوت الجدية في التنفيذ.

وأشار الغيطي، إلى وضع لافتات تحذيرية لحظر التعامل على القطعتين والمباني المقامة عليهما، بمعرفة لجنة سحب الأراضي المشكلة بعضوية مسؤولين من جهاز المدينة وشرطة التعمير.

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وأوضح أن تنفيذ قرار السحب جاء بعد اتخاذ كامل الإجراءات الإدارية والقانونية، ومنعا لأعمال تسقيع الأراضي، ولعدم إثبات الجدية أثناء المهلة المقررة طبقا لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز، والمرور الدوري على المنشآت تحت التنفيذ للتأكد من أن أعمال البناء تتم في المدة المحددة طبقاً للتعاقد، وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة من قطع الأراضي والغرض من تخصيصها.

وناشد رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضي بمختلف أنشطتها، تنفيذ الغرض من التخصيص خلال المدة المحددة، حتى لا يتم السحب وذلك استنادا لمبدأ سيادة القانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.