استقرار سعر الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار، استقرار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما حافظ سعر الدولار على سعره مستقرًا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية، عند مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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