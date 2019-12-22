ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

Advertisements

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت زيادة 3 جنيهات، خلال تداولات الأسبوع الماضي، جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا ووصلها لمستوي الـ 1479 دولار.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر التداول بدأ في مستهل تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى الـ 657 جنيه للعيار 21، لكنه شهد موجه صعود بالتزامن مع التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

Advertisements

وكان التداول بدأ على أسعار الذهب في البورصات العالمية من الاثنين، حتى مساء الجمعة، وبالتالي فإن سعره يستقر في السوق المحلي خلال يومي السبت والأحد، عند نفس أسعار يوم الجمعة وهو سعر الإغلاق، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 560 جنيه، وعيار 21 حوالي 660 جنيها، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 760 جنيها،في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 5280 جنيها.

وأضاف نجيب، أن هناك تراجع طفيف في أسعار الذهب بداية من تداولات غدا، بسبب ارتفع الدولار وتراجع حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على خلفية الإعلان عن توقيع مرحلة أولى من الاتفاق التجاري الشهر المقبل.