خدمة التسهيل الائتماني “الراتب مقدما” من بنك CIB.. تعرف على التفاصيل

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ما بين القروض المختلفة والعروض الكثيرة، يقدم البنك التجاري الدولي CIB العديد من الخدمات للعملاء، بينها خدمة التسهيل الائتماني، أو ما يطلق عليها “الراتب مقدما”، والتي تسمح بسداد الفواتير الطارئة قبل موعد استحقاقها، وتجاوز حالات الطوارئ، والاستعداد لأي أمور طارئة، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، تفاصيل تلك الخدمة في السطور التالية.

خدمة التسهيل الائتماني “الراتب مقدما” من بنك CIB

تقدم خجمة التسهيل الائتماني “الراتب مقدما”، من البنك التجاري الدولي، حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من راتبك الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه، كما تتيح إمكانية سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، بسعر عائد تنافسي يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط، مع سهولة سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرع و440 ماكينة إيداع نقدي، كما أنه مع تلك الخدمة لا توجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

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الأوراق والمستندات المطلوبة

للتقديم على خدمة التسهيل الائتماني “الراتب مقدما”، من البنك التجاري الدولي، يشترط إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، ونموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

ويعد البنك التجاري الدولي من أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، يدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار.