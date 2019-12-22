“المركزي” يرفع نسبة أقساط قروض الأفراد لـ 50% من الدخل الشهري

Advertisements

أعلن البنك المركزي، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%، موضحًا أنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية بينها القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، حتى يصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وأكد البنك، في بيان عنه، الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري، مشيرا إلى أن تعديل هذه النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.

Advertisements

وأضاف أنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.