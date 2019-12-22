بالأسماء.. النص الكامل لقائمة التعديل الوزاري وتشمل وزراء ونواب

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أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ( الذي لا يقل عن ثلث الأعضاء) على ترشيحات التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعض التشاور وموافقة مجلس الوزراء، جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

ووفقا لما نظمته اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك”، فجاء التشكيل وفقا لخطاب رئيس الجمهورية كالتالي:

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– وزير الاستثمار والاصلاح الإداري مصطفى مدبولي (إلى جانب رئاسة الوزراء)

– خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار.

– عمر مروان وزيرا للعدل.

– هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

– رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.

– أسامة هيكل وزيرا الدولة للإعلام.

– محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.

– نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي.

– محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة.

– نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.

– علاء فؤاد أبوالحسن وزيرا للمجالس النيابية.

– غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.

– طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

– منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

– أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.

– رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

– أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي.

-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

– مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

– سيد إسماعيل علي أحمد، نائبا لوزير الاسكان لشئون البنية الأساسية.

– رافت فهمي نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.

– غادة شلبي نائبا لوزير الساحة والآثار لشئون السياحة.