زيادة سرعة الإنترنت لـ14 ميجابايت في الثانية في 2020

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أكدت الدكتورة سالي رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي مصر، أن سرعة الإنترنت زادت في مصر من 5.7 ميجابايت في الثانية لـ14 ميجابايت في الثانية خلال العام الجاري.

وأوضحت رضوان، في كلمتها نيابة عن وزير الاتصالات عمرو طلعت، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم، أن الوزارة استهدفت وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابايت مع إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 خلال عامين من الآن.

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جدير بالذكر أنه تمت زيادة متوسط سرعة الانترنت في مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية في يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية في نوفمبر الثاني 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الجاري إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية، باستثمارات قدرها 1.6 مليار دولار في أقل من عامين.