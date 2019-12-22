استقرار نسبي بأسعار الدولار في 15 بنكا

Advertisements

شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا نسبيا أمام الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، وذلك بعد انخفاضه ليصل إلى 15.95 الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تعويمه في 2017.

يرصد التقرير التالي أسعار الدولار في 15 بنكا:

Advertisements

– البنك الأهلي :

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك مصر:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

– البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك عوده:

سعر الشراء: 15.97 جنيه.

سعر البيع: 16.07 جنيه.

– بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

– بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

– المصرف المتحد:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

– البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 16.01 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

– بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.