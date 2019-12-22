“المالية”: ارتفاع عجز الموازنة الكلية لـ2.1% خلال الربع الأول

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أعلنت وزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة الكلي ليسجل 2.1% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، موضحة أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9%.

وأكدت الوزارة، في بيان عنها، أن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6% المسجل في 2018-2019، إضافة إلى أنها تستهدف عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019.

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وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة مستمر فى الانخفاض، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% بنهاية العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه منذ 5 سنوات ماضية، وبدون المنح التى تم تسلمها من الدول العربية- سجل العجز الكلى نحو 17%، وهذا أدى بجانب عوامل أخرى إلى زيادة الدين.