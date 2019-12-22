هل يؤثر إعفاء السيارات التركية على الأسعار في السوق؟.. خبير يجيب

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علق خبير في قطاع السيارات المصري ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات توزيع السيارات، شادي ريان، على الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية، بعد تطبيقها على الواردات التركية من السيارات وأجزائها، موضحا أن هذا الأمر لن يكون ملموسًا أو مؤثرا لدى المستهلكين.

وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، تستعد في الوقت الحالي لإزالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على الواردات التركية ، والتي مقررا إزالتها مطلع يناير من العام المقبل 2020 ، لتصبح السيارات “زيرو جمارك”، إعمالًا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا.

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وفي تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، أكد شادي ريان أن مبيعات السيارات القادمة إلى السوق المصري من مصانع الشركات الأم في تركيا، نسبتها ليست كبيرة، ما يجعل تأثير الإعفاء الجمركي ملموسًا في الشارع.

ولفت خبير في قطاع السيارات المصري إلى أن نسبة الخفض الجمركي بعد الإعفاء الجمركي، لن تتجاوز نسبته 1.5% من سعر السيارة، أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري، موضحا أن هذه النسبة يقدمها الوكلاء كنوع من الخصم.

وصادرات مصر من تركيا، تتمثل فق سيارات تنتمي لعلامات تجارية يابانية، يأتي في مقدمة هذه السيارات، تويوتا كورولا، هوندا سيفك، إضافة إلى سيارات إيطالية مثل فيات تيبو، وأخرى فرنسية مثل رينو ميجان.

وذكى خبراء أن السيارات المجمعة في تركيا التي ستستفيد من الجمارك الصفرية، هي تويوتا كورولا، فيات تيبو، وهذين الطرازين تصل نسبة المكون المحلي بهما نسبته 60%، ما يحقق بدوره اشترطات الاتفاقية للإعفاء.

وفي تصريحات سابقة عنه، قال عضو الشعبة العامة للسيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، إن السيارات القادمة من تركيا من تلك التي ينطبق عليها شرط المكون المحلي ، يتراوح سعرها بين 300 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، كما أنها سوف تنخفض من 4 ٱلاف جنيه حتى 6 آلاف جنيه في يناير المقبل 2020.

وتابع عضو الشعبة العامة للسيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن يكون للإعفاءات الجمركية تأثير كبير على حركة المبيعات في السوق المصري، وذلك على غرار ما حدث مطلع يناير الماضي 2019، بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي، مؤكدا أن عدد السيارات الواردة من تركيًا لا يتجاوز 4 طرازات، عكس السيارات الأوروبية.

ولفت شادي ريان خلال حديثه عن أداء سوق السيارات المصري في العام 2019 ، إلى أن الأشهر الست الأول من العام الحالي 2019 ، كانت هي الأصعب على الإطلاق، كما تحدث عن الانخفاض الحاد في المبيعات الذي تبع إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وشهدت مبيعات السيارات خلال الـ10 الأشهر الأولى من العام الحالي 2019، تراجعت بنسبة 4.9% مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، حيث بلغ إجمالي المبيعات بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” 143.519 وحدة، وذلك في مقابل 150.016 في العام الماضي 2018.