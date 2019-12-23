ارتفاع سعر الذهب عالميا بنحو 7 دولارات

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا خلال تعاملات اليوم، ليربح المعدن الأصفر نحو 7 دولارات مع ضعف العملة الأمريكية وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول، وجاءت تلك المكاسب وسط ترقب تطورات جديدة بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان اقتراب موعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، ذلك بالتزامن مع أداء الذهب مع أحجام التداول الضعيفة على خلفية احتفالات أعياد الكريسماس.

بينما يتوقع المستثمرون إعلان بيانات الولايات المتحدة بشأن طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة، ليسجل بحلول الساعة 7:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعا في سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 1487.60 دولار للأونصة بأرباح 6.70 دولار، إلى جانب زيادة سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.66 دولار ليسجل 1483.88 دولار للأونصة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار خلال الفترة الأخيرة والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليسجل 97.619.

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