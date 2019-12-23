انخفض قرشا واحدا.. استقرار نسبي في أسعار الدولار

Advertisements

شهدت أسعار الدولار استقرار نسبي أمام سعر الجنيه المصري، مسجلا انخفاض قرش واحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر سعرا الشراء والبيع في 10 بنوك أخرى.

ونزل سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي لـ16 جنيها، بينما استقر سعر البيع عند 16.09 جنيه، بينما حافظ على سعره ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

Advertisements

واستقر سعر العملة الأمريكية عند مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.