انخفاض في البورصة مع بداية تعاملات اليوم

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شهدت البورصة، انخفاضًا في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.11%، إلى مستوى 13878 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو 0.12% ليصل 530 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقًا egx100 بنحو 0.14% ليسجل 1395 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان egx50 بحوالى 0.15% ليسجل 1974 نقطة.

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وبلغت تداولات الأسهم 383.5 مليون جنيه من إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 168 سهم، هيمن الصعود على أداء 61 سهم، وتراجع 55 آخرون ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 702.369 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 52.7 ملوين جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب بيعا بصافي 41.9 و 10.7 مليون جنيه على التوالي.