انخفاض أسعار النفط وسط توقعات اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

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شهدت أسعار النفط انخفاضًا، اليوم، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، انخفض خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4% إلى 60.22 دولار للبرميل.

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وكان اتفاق تجاري أولي أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وأوضح ترامب، خلال مناسبة في فلوريدا السبت الماضي أنه حقق اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا، ما أدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وأضاف ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر، “ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين”.

وكانت شركات الحفر الأمريكية توقعت صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير شباط 2018، بينما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، أن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685 وهو الأكبر منذ نوفمبر الماضي.