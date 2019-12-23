“البورصة” تحدد النطاق السعري لـ”بلتون القابضة”

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حددت البورصة النطاق السعري لتحركات حقوق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة (BTFH)، خلال جلسة اليوم، مشيرة إلى أن حدود الصعود 94.98 بالمائة وبحد أقصى 0.751 جنيه، وحد الإيقاف المؤقت لصعود الحق 47.49 في المئة، وحدود الهبوط 94.98% وبحد أدنى 0.001 جنيه، وحدود الإيقاف المؤقت لهبوط الحق 47.49%.

جاء ذلك عقب موافقة لجنة القيد بالبورصة، الأسبوع الماضي، على قيد حق اكتتاب بلتون القابضة لـ280.18 مليون حق منفصلا عن السهم الأصلي بمناسبة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر لـ898.4 مليون جنيه، على أن يتم إدراج الحق في الاكتتاب بأسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 280.18 مليون حق على قاعدة ‏البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم ‏أكبر من سعر الاكتتاب.

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يشار إلى أن الحق في الاكتتاب (حدود نسبة الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة‏) يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وسيتم تداوله خلال الفترة من ‏يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري (تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 وذلك قبل ‏موعد غلق باب الاكتتاب بـ3 أيام عمل.

وكانت الشركة خسائر خسائر من مساهمي الشركة الأم بلغت 63.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 27.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، فيما بلغ صافي خسائر الشركة خلال الفترة 88.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بنحو 52 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.23 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 17.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 20.8 مليون جنيه على أساس ربعي، خلال الربع الثالث من 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.