قرض تعليمي من بنك SAIB.. تعرف على التفاصيل والشروط

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يقدم بنك SAIB العديد من الخدمات للعملاء، والتي تتنوع بين القروض المختلفة بتسهيلات مميزة، ومنها القروض التعليمية، فيطرح البنك قرض التعليم، والذي يستعرض موقع “مصر 365″، تفاصيله وشروطه في السطور المقبلة.

قرض التعليم من بنك SAIB

تمويل قرض التعليم من بنك SAIB يصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية، ويبدأ من 5000 وحتى 100000 جنيه مصري، وبفترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهرًا، وأسعار فائدة تنافسية، وتسهيلات في سداد الأقساط من أي فرع من فروع البنك.

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شروط قرض التعليم من بنك SAIB

شروط القرض للموظفين

القرض متاح للمصريين فقط، ويشترط أن يكون يتراوح عمر العميل بين 24 و60 عاما، أن يكون الحد الأدنى للراتب 4000 جنيه مصري، وحد أدنى لسنوات العمل عامين على الأقل بجهة العمل.

شروط القرض لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة

يتاح القرض لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة من المصريين فقط، ويشترط أن يتراوح سن العميل ما بين 25 وحتى 65 عاما، وأن يحصل العميل على حد أدنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصري، وحد أدنى 4 سنوات للنشاط.

المستندات المطلوبة

للحصول على قرض التعليم من بنك SAIB يشترط إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث كهرباء / غاز / مياه (لم يمض على تاريخه ثلاثة أشهر بحد أقصى)، ونموذج طلب قرض مستوف كل البيانات، وشهادة قيد من المنشأة التعليمية، بالإضافة لمستندات إثبات دخل.

مستندات خاصة برجال الأعمال

يطلب من رجال الأعمال تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمض على تاريخه ثلاثة أشهر بحد أقصى)، وبطاقة ضريبية سارية للنشاط.

مستندات خاصة بأصحاب المهن الحرة

أما أصحاب المهن الحرة، فيطلب منهم تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة، وبطاقة ضريبة سارية للنشاط.