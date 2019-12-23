ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين

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قال نادي نجيب سكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا في السوق المحلي بنحو جنيهين لكل جرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في السوق العالمي ووصلها لمستوى 1485 دولارا.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عيار 18 سجل اليوم الاثنين، 562 جنيها، بينما سجل عيار 21 نحو 662 جنيها، في حين بلغ سعر عيار 24 نحو 762 جنيها، موضحًا أن سعر الجنيه الذهب صعد إلى 5296 جنيهاً، متوقعاً حدوث ارتفاع جديد على مدار اليومين المقبلين.

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وأوضح أن الذهب ربح في السوق العالمي نحو 7 دولارات بسبب هدوء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم و إعلانهما عن توقيع مرحلة أولى من الاتفاق التجاري يناير المقبل، ما انعكس سريعاً على السوق، مشيرة إلى أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح المعدن نحو 7 دولارات مع ضعف العملة الأمريكية وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول.