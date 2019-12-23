“المركزي” يطرح سندات خزانة بقينة 4 مليارات جنيه

Advertisements

طرح البنك المركزي، سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه، اليوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحة أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني ملياري جنيه لأجل 7 سنوات.

وأوضح البنك، في بيان عنه، أن تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة المالية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي