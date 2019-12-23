“المركزي” يسحب 2 مليار جنيه من نقود البنكنوت لإحداث التوازن النقدي

Advertisements

أعلن البنك المركزي، تقرير بشأن البنكنوت المصدر والمتداول، موضحًا أنه سحب ما يزيد على 2 مليار جنيه من النقود في شهر سبتمبر 2019، مضيفًا أن القيمة الاجمالية للنقود المتداولة انخفضت لـ 540.4 مليار جنيهًا بنهاية سبتمبر مقابل 542.5 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق، بتراجع 2.1 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقرير عنه، أن فئة المائة جنيه هي التي كانت صاحبة الحصة الأكبر من القيمة المسحوبة، حيث انخفض المتداول منها إلى 157.2 مليار جنيه.

Advertisements

وأكد مسؤول مصرفي، أن البنك المركزي يقوم بالسحب من البنكنوت المتداول لإحداث التوازن المطلوب للمعروض النقدي، وما يخدم سياساته بشأن مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن خفض أو زيادة المتداول من البنكنوت يكون من خلال عمليات السوق المفتوح، مؤكدًا أن المركزي يلتزم في حالة إصدار قيمة جديدة من النقد بغطاء الإصدار الذي من مكوناته رصيد السندات والذهب المدرج في خزائنه لجانب النقد الأجنبي المتوفر لديه.