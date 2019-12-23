“المالية”: نفذنا أكبر برنامج للإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

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أكدت وزارة المالية، أن مصر نفذت أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، مضيفة أن نهاية موازنة العام المالي الماضي، شهدت تسليم 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب إلى أصحابها.

وأوضحت الوزارة، اليوم، في تقرير عنها، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن زيادة الانفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليار جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.

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