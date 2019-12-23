وزير المالية: “عنينا على الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس”

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة سوف تشهد إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بشأن تعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن شهر يناير المقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، خصوصا أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1,5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، اليوم، بشأن مناقشة حلول مشكلة عمال الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، إن هناك لجنة مشكلة أيضا بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021.

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وأوضح أن الحكومة سوف تتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المقبل، مضيفًا: “عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتحسين مستوي المعيشة، لأننا في الآخر مواطنين أيضا”، مشيرا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع.

وأضاف أن الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108% من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة علي الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلى الإجمالي.