استقرار الجنيه أمام الدولار في 15 بنكا خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الجنيه استقرار نسبيا أمام سعر الدولار الأمريكي في 15 بنكا، خلال التعاملات الصباحية اليوم، ليصل سعر صرفه في بنوك الأهلي، ومصر، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد عند سعر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبينما بلغ الجنيه في بنوك قناة السويس، والتجاري الدولي، ومصر إيران عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

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ووصل في بنوك الأهلي اليوناني، والشركة المصرفية العربية الدولية، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، وعَـوده عند سعر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف الجنيه أمام الدولار على استقراره في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 16.06 جينه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.