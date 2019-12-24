ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ شهر ونصف

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شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر اليوم، بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% لـ1490.30 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% لـ1494.30 دولار.

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وأكدت البيانات، أمس، أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر تشرين الثاني وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام، ومما يضيف للمخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير شباط، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع.

ويعد الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.