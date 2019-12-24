ارتفاع الدولار في بنكي الإسكندرية وقناة السويس

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شهد سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية تعاملات اليوم، بالمقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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فيما حافظ سعر الدولار على استقرار سعره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وحافظ على سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16 جنيها للشراء، و16.09 جنيه للبيع.