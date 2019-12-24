تراجع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة، انخفاضًا في المؤشرات الرئيسية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13846 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.07%، إلى مستوى 13902 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأول، أولى جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 13892 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو 0.12% ليصل 530 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقًا egx100 بنحو 0.14% ليسجل 1395 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان egx50 بحوالى 0.15% ليسجل 1974 نقطة.