ار تفاع طفيفي في سعر الدولار أمام الجنيه.. وخبراء يتوقعون الانخفاض

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شهدت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، بعد استقرار سعره في غالبية البنوك المصرية على أدنى مستوى لها وهو 16 جنيهًا مصريًا، جاء ذلك رغمًا من اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، فإن العديد من الخبراء يتوقعون انخفاض سعر الدولار من جديد خلال الأيام المقبلة.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي، اليوم، 15.98 وسجل سعر ال بيع 16.10، مسجلا في البنك الأهلي سعر شراء 15.99 بينما سجل سعر ال بيع 16.9.

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وتبيانت حركة البيع والشراء في البنوك الخاصة عن نظيرتها الحكومية بفارق قرش إلى قرشين تقريبا.