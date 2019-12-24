“أبرزها انخفاض الدولار”.. موزعو “الإلكترونيات” يرصدون حالة سوق المحمول

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أرجع عدد من مسؤولي وموزعي الهواتف المحمولة، تخفيضات الأسعار في كافة أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية (التابلت)، بنسب تتراوح بين 5 و7% بداية العام المقبل، جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه، بجانب انخفاض أسعار الفائدة على الاقتراض البنكي.

وأكد موزعو الإلكترونيات، أن السوق سوف تشهد موجة من التقلبات فى ترتيب الحصص السوقية لمصنعى أجهزة الهواتف الذكية مع دخول الحرب التجارية بين أمريكا والصين منعطفًا جديدًا.

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وقال محمد الحلبي رئيس شركة كايرو تريد للاستيراد، إن سوق المحمول تشهد موجة من التخفيضات السعرية للعديد من الماركات التجارية بداية من العام المقبل، لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار العملات الأجنبية، موضحا أن احتدام المنافسة بين شركات الهواتف بالتزامن مع تقديم الموديلات الجديدة، إلى جانب وجود تكهنات بدخول ماركات تجارية مع بداية 2020، ما سيدفع الوكلاء لتخفيض أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و%6 لتعزيز حصتها السوقية.

وأضاف أن التجار والموزعين أقدموا على تخفيضات سعرية على بعض الأجهزة بنسب تصل إلى %6 فى محاولة لتصريف المخزون لديهم قبل استلام ودخول موديلات 2020، موضحًا أن السوق ستشهد تقلبات ملحوظة فى خريطة المنافسة، وسط توسع الشركات فى طرح منتجاتها، إلى جانب دخول الماركات الجديدة، مبينًا أن الفترة المقبلة سيطرأ عليها تغيير فى الحصص السوقية للمصنعين بداية من الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى استمرار المبيعات الإجمالية للقطاع عند مستوى 19 مليون وحدة سنويًا، فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب زيادة اهتمام الشركات على التوسع فى طرح المنتجات التى تتراوح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه، وسط زيادة الطلب عليها واستحوذ تلك الفئة على نصف المبيعات الإجمالية، مضيفًا أن الشركات بصدد تكثيف خطتها التسويقية فى مجال التجارة الإليكترونية، واستحواذها على ما يقرب من %10 من المبيعات الإجمالية لسوق المحمول خلال العام الحالى.

وفي ذات السياق، أوضح محمد المهدي الرئيس الشرفي لنقابة تجار المحمول والاتصالات في مصر، أن تداعيات انخفاض أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” ستنعكس بالايجاب على هبوط أسعار الهواتف الذكية بنسب تتراوح بين 10 و%15، بالتزامن مع الإفراج الجمركى عن الشحنات الاستيرادية بداية من العام المقبل، مضيفًا أن هناك عدد من العوامل الرئيسية التى ستسهم فى تخفيض أسعار المحمول، منها تراجع الفائدة على برامج التقسيط، تزامنًا مع هبوط تكلفة اقتراض الشركات من القطاع المصرفى بنسب تخطت 3.5%.

وأضاف أن سوق المحمول تشهد تراجعًا فى المبيعات لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الناتجة عن زيادة معدل التضخم، موضحا أن المبيعات الإجمالية للقطاع انخفضت بنسب تتراوح بين 15 و%20 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدًا أن خريطة سوق المحمول شهدت العديد من التغييرات الهيكلية، إثر الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد إدراج هواوي على قوائم مقاطعة الكيانات العالمية للاستثمار، وعدم منحها إمكانية تحديث إصدارات هواتفها عبر منصات محركات البحث جوجل والتواصل الاجتماعي.

وأوضح أن أوبو الصينية تعتبر أبرز المستفيدين من تغيير خريطة المنافسة، عبر زيادة حصتها السوقية فى سوق المحمول، إلى جانب استحواذ العلامات التجارية ومنها “ريملي، إنفينيكس” على حصة سوقية من المبيعات وسط تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية، وذلك على حساب هواوى الصينية التى عزفت شريحة كبيرة من المستهلكين على اقتنائها، بسبب الإجراءات التعسفية ضدها، مشيرًا إلى أن الموزعين والتجار قاموا بتقديم تخفيضات سعرية على الهواتف المحمولة بدافع تنشيط حركة البيع وتصريف المخزون، وتحقيق المبيعات المستهدفة مع الوكلاء للحصول على الحوافز السنوية المقررة.

جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لواردات المحمول شهدت ارتفاعًا بنسبة 7%، لتصل إلى 393 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة مع 368.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، حسبما ذكرت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.