بنك سوستيه الفرنسي: الجنيه سيحقق مزيد من المكاسب في 2020

Advertisements

توقع بنك سوستيه جنرال الفرنسي أن يحقق الجنيه المصري مزيدًا من المكاسب في عام 2020 ليرتفع بنسبة 4.5% إضافية أمام الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية في طريقها للتراجع عند مستوى 15.35 أمام الجنيه المصري.

وتداول الدولار أمس الاثنين عند مستوى 15.98 جنيهًا للشراء و16.08 جنيهًا للبيع، وقد تراجع الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية العام بنسبة تتخطى 11%، كنتيجة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وذكرت وكالة بلومبرج أن المصري حقق أفضل أداء له في 25 عامًا خلال عام 2019، وأوضحت في تقريرها أن الجنيه ارتفع 12%، ليسجل أعلى ارتفاع له خلال 25 عاما، كما خسر الدولار نحو 190 قرشًا من قيمته أمام الجنيه، ليصل لأقل مستوى له في 3 سنوات.

Advertisements

وفي التقرير، أكدت الوكالة، أن مصر تعتبر الوجهة المفضلة للمستثمرين، بعد جذبهم لها للسندات المقومة بالجنية، والتي تصل لفوائد 14%، كما أن السندات المحلية في الدول الأفريقية قدمت أيضا أداءا قويا خلال 2019، واستطاعت كلا من السندات المقومة بالجنيه المصري والنايرا النيجيرية تحقيق عائد أكثر من 30% بالدولار.