ارتفاع إجمالي المركز المالي لبنك مصر لـ968 مليار جنيه في يونيو 2019

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أوضحت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، وشهد هذا العام زيادة في حجم أعمال البنك، وارتفع إجمالي المركز المالي إلى 968 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل 884 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو في حدود 9.5%.

وشهدت ودائع العملاء زيادة 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار جنيه مقابل 669.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بمعدل نمو 11.4%، وارتفع صافي القروض للعملاء ليصل إلى 272 مليار جنيه مقابل 221 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23.1%، وبحسب المؤشرات فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي إجمالي القروض 2.08% فقط بنسبة تغطية 96.7% والباقي مغطى بضمانات عينية، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جنيه.

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وأكدت المؤشرات، أن المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة وصلت لنحو 1.9 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، كما بلغت قيمـة محفظة التجزئـة 37.8 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل 26.9 مليار جنيه في 6/2018 بزيادة قدرها 10.9 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 40.5%، وتخطى عدد البطاقات المصدرة 8.6 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

وأوضحت المؤشرات أن عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 18707 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك إلى ما يزيد عن 18.3 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

بنك مصر يهتم بالشمول المالي، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي، لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية.

وبلغت عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 858 شركة بعدد بطاقات 864 ألف بطاقة وكذلك 62 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 406 فرع منها عدد 401 فرع داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات.

كما يحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك، هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً حيث تم تحصيل ما يزيد عن 26 مليار جنيه من خلال هذا النظام خلال العام المالي 2018/2019، وكذلك محفظة بنك مصر “BM WALLET”، بالإضافة لدخوله في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وفوري وكذا البريد المصري.