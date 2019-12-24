“إعمار العقارية” تنفي بيع برج الخليفة في دبي

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أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية، اليوم، أنها تدرس جمع تمويل مقابل التدفقات النقدية التي تحصلها منصة المراقبة في”برج خليفة” بدبي، التابع لها، لكنها لا تتطلع إلى بيعها.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر خاصة، تخطط “إعمار” لبيع منصة مراقبة “قمة البرج” لأعلى مبنى في العالم، وأنها كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في العملية.

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وقالت “إعمار”، في بيان عنها أرسلته لبورصة دبي، اليوم، إنها “تود أن تؤكد.. أنها لا تنوي بيع نشاط قمة البرج… إنما تدرس إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير تمويل مقابل الإيرادات النقدية”.

جدير بالذكر أن ارتفاع برج خليفة بلغ 828 مترا، بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس، وتشرف قمة البرج على نافورة دبي، وهي وجهة جذب سياحي رائجة أيضا، ولها إطلالة على المدينة والساحل والصحراء.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصدرين قولهما، أمس، إن عملية البيع بدأت في نوفمبر الماضي. وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن التفاصيل غير علنية، فيما قال مصدر إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.