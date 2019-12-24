برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة المستحقة حتى نوفمبر 2019

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أعلن البرلماني أحمد فؤاد أباظة، الذي يشغل منصب وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان عن طلبة من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعد التعديل الوزارى الجديد أن يتم الإسراع فى عملية تنفيذ التكليفات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بإن يتم رفع الحد الأدنى للأجور والعمل على تطبيق الزيادة، وصرفها لجميع المستحقين في الدولة التي كان من مع المقرر أن يتم صرفها مع نهاية شهر نوفمبر السابق بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الراهن الموافق الأول من شهر يوليو لعام 2019.

كما وجه البرلماني أحمد فؤاد أباظة خلال البيان الصادر عنه الذي تم إصداره اليوم، التحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بسبب حرصه الشديد على اصدار تلك التكليفات الواضحة والحاسمة إلى الحكومة المصرية من أجل دعم الطبقات الكادحة من صغار الموظفين في الدولة.

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كما طالب من الحكومة المصرية أيضا بضرورة الالتزام بشكل تام بكافة التكليفات الرئاسية المتعلقة بنظام الرقابة على الأسواق التجارية، والعمل على إنهاء فوضى الأسعار، والعمل على توفير السلع الاساسية للمواطنين خصوصاً في اللحوم والدواجن ليتم طرحها باسعار مناسبة لتكون في متناول الفقراء والبسطاء من هذا الشعب المصري العظيم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى يتابع الموقف التنفيذي الخاص بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث يقوم بالتأكيد على الانتهاء من تطبيق تلك الزيادة، وصرفها لجميع المستحقين في الدولة حتى نهاية شهر نوفمبر السابق لعام 2019، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الراهن خلال بداية شهر يوليو لعام 2019.

جاء هذا خلال فعاليات اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بحضور أحمد كجوك الذي يشغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.

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