سوديك تحقيق مبيعات بمشروع VYE تقرب من مليار جنيهاً خلال 48 ساعة من الطرح

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صرحت شركة سوديك عن بدء إطلاق بيع مشروع VYE، الذي يعد باكورة الأحياء الـ 3 المتميزة التي تم تقيمها من قبل الشركة بمشروع الـ500 فدان، ويعد هذا المشروع هو أحدث المشروعات الخاصة بشركة سوديك في مدينة زايد الجديدة.

أعلنت شركة سوديك عن تحقيق المشروع بعد إطلاقه منذ بيومين فقط إجمالي مبيعات قد تم التعاقد عليها بالفعل بقيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي مليار جنيهاً مصرياً، وذلك بسبب الإقبال الغير مسبوق على مشروع VYE.

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ويجدر هنا الإشارة إلأى أن شركة سوديك، تعد هي المطور العقاري الذي قام بإطلاق مشروع VYE والذي يطرح مفهوماً يعد الأول من نوعه بسوق العقار المصري، وهو مفهوم الوحدات السكنية القابلة للاتساع التي يتم طرحها مبنى سكني تحت مسمى شقق “Neo”.

ويضم مشروع VYE أيضاً العمل على طرح وحدات تاون هاوس، ووحدات توين هاوس التي تعتمد على الطاقة النظيفة وهي الطاقة الشمسية من أجل تحقيق حياة تعد أكثر كفاءة، وحياة تعد صديقة للبيئة في نفس الوقت تطلق تحت مسمى “Sol”، والتي شهدت إقبال غير مسبوق من العملاء.

حقق مشروع VYE نجاجاً كبيراًُ، بعد أن تم تصميم المشروع تبعاًُ لأحدث الأساليب المستدامة والمبتكرة والمتطورة في مجال العمل على تلبية احتياجات الجيل الجديد من المشترين، الذين يقومون بالبحث عن أسلوب جديد ومتميز للحياة العصرية الصديق للبيئة.

كما تم طرح مشروع VYE من خلال تصميم المساحات الخارجة، مما يتيح ممارسة الأنشطة الرياضية، والأنشطة الاجتماعية المتنوعة في آن واحد، ويعمل على توفير المساحات المفتوحة بالأماكن العامة للعمل وتلك الأماكن مزودة بشبكة “WiFi” بالمتنزهات الخضراء التي يطلق علهيا مسمى “Nova Parks”، بما يعمل على خدمة الجيل الجديد من رواد مجال الأعمال، موفرة نمط حياة عصري مليء بالعديد من الأنشطة على مدار اليوم.

يعتبر مشروع VYE، هو أولى الأحياء السكنية ضمن مشروع أكبر يضم 3 أحياء بمساحة إجمالية تصل إلى 500 فدان، من أجل العمل على توفر كافة الحلول المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الأنماط المعيشية والحياتية.

ومن المتعين أن تصل الأحياء الـ 3 مع بعضها البعض داخل مشروع الأكبر لتعمل على منح القاطنين بالمشروع حرية أكبر في التنقل، والوصول لجميع المرافق الخاصة بالمشروع.

من ناحية أخرى، فإنه قد تم العمل على ربط كافة مكونات المشروع معاً من خلال المحاور الخضراء الخاصة بالمنشأة، وقد صمم المشروع الأكبر حول المراكز المجتمعية في المشروع، بما يعمل على تشجيع يشجع نمط الحياة النشط بالأماكن المفتوحة، هذا وسوف تشكل الأحياء الـ 3 معاً التابعة للمشروع المتعدد الاستخدامات الذي يعد الأول من نوعه بحيث يصبح وسط المدينة النابض بالحياة بمدينة زايد الجديدة.

صرح رئيس القطاع التجاري والعمليات بسوديك نبيل عماشة، “إننا سعداء بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع VYE، والذي يعد بداية مسيرة جديدة، وهامة بالنسبة للشركة تمكن الشركة من العمل على تبيلة الاحتياجات المتغيرة لهذا الجيل الجديد الراغب في اقتناء الوحدات السكنية، وتعد مدينة زايد الجديدة امتداداً طبيعياً وحضرياً لحي الشيخ زيد الراقي، كما أنه يميز المنطقة الجديدة بسهولة وسرعة الوصول إلى الأحياء السكنية في منطقة شرق القاهرة، وفي منطقة الساحل الشمالي من خلال شبكات الطبرق الجديدة التي تم إقامتها في المناطق المحيطة، حيث أن تلك المنطقة تعد قريبة من مطار سفنكس الجديد، وقريبة أيضاً من المتحف المصري الكبير”.

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