ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وزاد سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.01 جنيه، كما زاد سعر البيع قرشين إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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