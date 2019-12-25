“المركزي للإحصاء”: زيادة الصادرات لشرق آسيا بنسبة 44.5%

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، زيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا في عام 2018، بينها ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية والهنــد واليابان وأندونيسيا وباكستان وتايلاند وكوريا الجنوبية وسنغافوره وبنجلاديش، بلغ إجمالي قيمة الصــادرات لدول شرق آسيا 3.4 مليـار دولار عام 2018 مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبه زيادة قـدرها 44.5 %.

وأوضح الجهاز، في نشرته السنوية، أن إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيا بلغ 21.2 مليـار دولار عام 2018 مقـابـل 17.0 مليـار دولار عام 2017 بنسبة زيــادة قـدرها 24.6%.

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وذكرت النشرة، أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عـام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عـام 2017 بنسبــة زيادة قدرها 28.2% وكــان أهـم الأصنــاف التـي تـم تصديرهــا إلـى الهنـــد بتـرول خـــام، وفـى المرتبـة الثانية جمهورية الصين الشعبية بمـا قيمته 1034,9 مليون دولار عــام 2018 مقابـل 692.9 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيـادة قــدرها 49.4% وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

وشغلت جمهوريـة الصين الشعبيـة المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11435.6 مليون دولار عـام 2018 مقابل 8062.7 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.8%، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آليـه وأجزاؤهـا، وفى المرتبـة الثانيـة الهند بما قيمته 2283.3 مليون دولار عام 2018 مقابل 2342.0 مليون دولار عام 2017 بنسبه إنخفاض قدرها 2.5% وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها منتجات كيماوية غير عضوية وعضوية، سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها.

بينما شغلت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الإستخراجـيــة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2017، 2018 حيث بلغت قيمتها 1841.4 مليون دولار عام 2018 مقابل 1143.0 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61.1 ٪.

واحتلت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2017،2018 حيث بلغت قيمتهـا 8276.6 مليون دولار عــام 2018 مقابــل 5822.6 مليون دولار عام 2017 بنسبه زيادة قدرها 42.1 ٪.