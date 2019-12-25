“الإسكان”: غدا إغلاق حجز شقق مبادرة “تنمية وجه بحري والقناة”

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أعلنت وزارة الإسكان، عن عزمها إغلاق باب حجز 20 ألف شقة بالإعلان الـ12 بمشروع “الإسكان الاجتماعي”، غدا، وذلك في إطار مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة، بمحافظات (الشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والبحيرة الإسماعيلية والغربية).

وذكر الجهاز، في بيان عنه، أن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بدأ تلقى طلبات التقنين للمواطنين، الذين سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية على الأراضي الواقعة بنطاق المدينة، بمقر جهازها بالكيلو 55 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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وأوضح خالد سرور رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، فى بيان، أنه حرص على الوجود بين المتقدمين لتذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بالتقديم أو بالمدينة. كما تم إعادة فتح باب التقدم بطلبات التقنين استجابة لرغبات المواطنين، اعتباراً من أمس الأول، وحتى 16 يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وافقت في اجتماعها برئاسة عاصم الجزار وزير الإسكان، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020. وقال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه تم توريد وتركيب 7 ملايين عداد مطور لجميع الشركات التابعة، ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنوياً، كما تم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، تم توريد 360 ألفاً منها، وتركيب 160 ألفاً، فضلاً عن 9 آلاف بالجهات الحكومية، وتزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

ومن المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف لـ90 قرية خلال العام المالى 2019/2020، ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.